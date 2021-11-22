Песков переадресовал в кабмин вопрос о торгах облигациями "Роснано"
Этой темой занимаются именно в правительстве, отметил официальный представитель Кремля.
Фото © ТАСС / Серебряков Дмитрий
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос насчёт ситуации с торгами облигациями акционерного общества "Роснано". В разговоре с журналистами он отметил, что это не прерогатива Кремля.
"Этим вопросом занимается кабмин. Здесь, наверное, я вам рекомендую туда обращаться, не к нам", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, может ли данная ситуация как-то повлиять на госкомпании.
Отметим, что на Московской бирже обращаются девять выпусков облигаций "Роснано" общим объёмом 71,5 миллиарда рублей. 19 ноября без объяснения причин были приостановлены торги по ценным бумагам "Роснано" в соответствии с предписанием Банка России. Перед этим на встрече с инвесторами стороны констатировали, что текущая финансовая модель компании требует корректировок.
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