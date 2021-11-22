Песков переадресовал в кабмин вопрос о торгах облигациями "Роснано"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос насчёт ситуации с торгами облигациями акционерного общества "Роснано". В разговоре с журналистами он отметил, что это не прерогатива Кремля.

"Этим вопросом занимается кабмин. Здесь, наверное, я вам рекомендую туда обращаться, не к нам", — отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, может ли данная ситуация как-то повлиять на госкомпании.