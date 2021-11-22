Песков указал на попытки Запада представить РФ угрозой урегулированию ситуации на Украине

Россия фиксирует исходящую от Запада информационную кампанию, которая нацелена на то, чтобы представить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы видим, что идёт целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и (информационное агентство. — Прим. Лайфа) "Блумберг", мы это фиксируем. Некоторые американские газеты в этом участвуют", — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это нагнетание напряжённости, попытка представить Россию как некую сторону, угрожающую процессу урегулирования. Он также не исключил, что кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".

"Имеются в виду агрессивные (помыслы. — Прим. Лайфа) в плане возможного желания решить проблему Юго-Востока силовыми методами", — пояснил он.