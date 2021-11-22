Песков указал на попытки Запада представить РФ угрозой урегулированию ситуации на Украине
Представитель Кремля отметил, что речь идёт о нагнетании напряжённости, попытка преподнести Москву как некую сторону, угрожающую процессу.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Россия фиксирует исходящую от Запада информационную кампанию, которая нацелена на то, чтобы представить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы видим, что идёт целенаправленная информационная кампания. Для вбросов в качестве, скажем так, трубы используется и (информационное агентство. — Прим. Лайфа) "Блумберг", мы это фиксируем. Некоторые американские газеты в этом участвуют", — сказал Песков.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что это нагнетание напряжённости, попытка представить Россию как некую сторону, угрожающую процессу урегулирования. Он также не исключил, что кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве".
"Имеются в виду агрессивные (помыслы. — Прим. Лайфа) в плане возможного желания решить проблему Юго-Востока силовыми методами", — пояснил он.
Напомним, Bloomberg сообщил, что США предупредили ЕС о "планах" России вторгнуться на Украину. По данным источников агентства, такие опасения и оценки Вашингтона якобы подкреплены "общедоступными доказательствами". Между тем в постпредстве РФ при ООН заверили, что наша страна не планирует вторжения на территорию Незалежной. В Кремле также ответили на обвинения в адрес РФ.
Ранее Песков не исключил провокации Запада на фоне истерики о российском "вторжении". Он подчеркнул, что Москву обвиняют в какой-то необычной военной активности как раз те, кто "пригнал" свои вооружённые силы из-за океана.
Лента новостей
Песков заявил о значительном росте числа провокаций Киева с применением вооружения НАТО
сегодня в 11:14
Песков: Официально внесение прививок от ковида в национальный календарь не обсуждается
сегодня в 11:12
Аксёнов отправил в отставку арестованную главу Минкультуры Крыма из-за утраты доверия
сегодня в 11:10
Комментариев: 0