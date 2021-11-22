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Аксёнов отправил в отставку арестованную главу Минкультуры Крыма из-за утраты доверия

Арине Новосельской вменяют получение взятки в размере 25 миллионов рублей. В данный момент она находится под стражей.

22 ноября, 11:10
<p>Арина Новосельская. Фото © <a href="https://mkult.rk.gov.ru/ru/photo-report/show/2320" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба Министерства культуры Крыма</a></p>

Арина Новосельская. Фото © Пресс-служба Министерства культуры Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов отправил в отставку министра культуры республики Арину Новосельскую в связи с утратой доверия. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Подписал указ об освобождении от должности министра культуры Республики Крым Арины Вадимовны Новосельской в связи с утратой доверия", — говорится в сообщении.

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Напомним, Новосельскую задержали по факту получения взятки в 25 миллионов рублей. Следствие попросило арестовать главу Минкультуры Крыма, после чего её этапировали в Москву. Также Лайф рассказывал, чем известна чиновница Новосельская: получение взятки за заказ на реконструкцию театра может быть не единственным эпизодом — контрактов было много. 19 ноября суд арестовал Новосельскую на два месяца — до 17 января 2022 года

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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