НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Кремле не спешат оценивать проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Документ, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики.

22 ноября, 11:09

Фото © Агентство "Москва"/ Пресс-служба Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ещё рано оценивать внесённый в Госдуму законопроект о запрете распространения сведений о национальности преступников в СМИ.

"Пока рано оценивать. Только внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах. Пока это не тема нашей повестки дня", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник.

В Госдуму внесли проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

В Госдуму внесли проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1