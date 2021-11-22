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Регион
Опубликовано 22 ноября 2021, 14:09

В Кремле не спешат оценивать проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Документ, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ещё рано оценивать внесённый в Госдуму законопроект о запрете распространения сведений о национальности преступников в СМИ.

"Пока рано оценивать. Только внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах. Пока это не тема нашей повестки дня", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник.

В Госдуму внесли проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ
В Госдуму внесли проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ

Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

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Фото © Агентство "Москва"/ Пресс-служба Госдумы

Александр Юнашев
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