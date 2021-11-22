В Кремле не спешат оценивать проект закона о запрете упоминания национальности преступников в СМИ
Документ, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ещё рано оценивать внесённый в Госдуму законопроект о запрете распространения сведений о национальности преступников в СМИ.
"Пока рано оценивать. Только внесён документ, ещё предстоит работа в профильных комитетах. Пока это не тема нашей повестки дня", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в понедельник.
Напомним, что законопроект, о котором идёт речь, внёс в Государственную думу Парламент Чеченской Республики. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.
Фото © Агентство "Москва"/ Пресс-служба Госдумы