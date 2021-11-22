Пьяный житель Марий Эл до смерти избил 10-месячного внука сожительницы

Правоохранители подозревают жителя Медведевского района Республики Марий Эл в убийстве младенца. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, мужчина забил 10-месячного малыша кулаками до смерти.

Отмечается, что тело мальчика было обнаружено в ночь с 20 на 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний сожитель бабушки грудничка. Ребёнка под присмотром родственницы и этого мужчины оставили родители.

"Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений младенец скончался", — говорится в релизе.

Указывается, что задержанному уже предъявили обвинение в убийстве малолетнего, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.