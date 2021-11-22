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Пьяный житель Марий Эл до смерти избил 10-месячного внука сожительницы

Удары он наносил по голове, шее и туловищу. Мужчине уже предъявили обвинение, решается вопрос о взятии задержанного под стражу.

22 ноября, 11:05

Фото © СУ СК РФ по Республике Марий Эл

Правоохранители подозревают жителя Медведевского района Республики Марий Эл в убийстве младенца. По данным пресс-службы регионального СУ СКР, мужчина забил 10-месячного малыша кулаками до смерти.

Отмечается, что тело мальчика было обнаружено в ночь с 20 на 21 ноября. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний сожитель бабушки грудничка. Ребёнка под присмотром родственницы и этого мужчины оставили родители.

"Ночью мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс мальчику удары кулаками в область головы, шеи и туловища. От полученных повреждений младенец скончался", — говорится в релизе.

Указывается, что задержанному уже предъявили обвинение в убийстве малолетнего, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее житель Подмосковья убил свою мать, поджёг дом и погиб в перестрелке с силовиками. Правоохранителей на место происшествия вызвала подруга напавшего, от которого она с родными пряталась.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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