Суд отправил в тюрьму сожителей из Дзержинска за сожжение женщины заживо из-за ревности

Суд в Дзержинске признал виновными сожителей по делу о жестоком убийстве женщины с сожжением её заживо на почве ревности. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что фигуранты дела частично признали свою вину. Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, женщина проведёт за решёткой 14 лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, всё произошло 24 ноября 2020 года, когда 36-летний мужчина и 35-летняя женщина выпивали вместе с 43-летней знакомой в гаражном массиве. На почве ревности в какой-то момент между ними завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый облил одну из собутыльниц бензином, а его сожительница подожгла потерпевшую. В итоге злоумышленники покинули место преступления, а женщина погибла от полученных травм. На допросе задержанные пояснили, что погибшая якобы неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и стало мотивом для жестокого убийства.