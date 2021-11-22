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Суд отправил в тюрьму сожителей из Дзержинска за сожжение женщины заживо из-за ревности

Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, женщина проведёт за решёткой 14 лет.

22 ноября, 10:09
<p>Фото © <a href="https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1631124" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СКР по Нижегородской области</a></p>

Фото © СУ СКР по Нижегородской области

Суд в Дзержинске признал виновными сожителей по делу о жестоком убийстве женщины с сожжением её заживо на почве ревности. Об этом сообщается на сайте управления СКР по Нижегородской области.

Отмечается, что фигуранты дела частично признали свою вину. Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы, женщина проведёт за решёткой 14 лет. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

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Напомним, всё произошло 24 ноября 2020 года, когда 36-летний мужчина и 35-летняя женщина выпивали вместе с 43-летней знакомой в гаражном массиве. На почве ревности в какой-то момент между ними завязался конфликт, в ходе которого подозреваемый облил одну из собутыльниц бензином, а его сожительница подожгла потерпевшую. В итоге злоумышленники покинули место преступления, а женщина погибла от полученных травм. На допросе задержанные пояснили, что погибшая якобы неоднократно оказывала мужчине особые знаки внимания, что и стало мотивом для жестокого убийства.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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