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Учёные ДГТУ могут защитить человечество от новых вирусов с помощью летучих мышей

Изучая механизмы развития инфекций, можно разработать средства превентивной борьбы с опасными вирусами, пока они не вышли за пределы дикой природы.

22 ноября, 10:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ) вместе с другими российскими учёными обнаружили, что некоторые кишечные микроорганизмы летучих мышей могут обезопасить от вирусов, которые развиваются в их организме и передаются человеку. Результаты исследований опубликованы в Scientific Reports.

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Учёные рассказали, что за период жизни летучих мышей, который длится 30 лет, в их организме накапливается и мутирует множество патогенов. Они легко передаются человеку и вызывают тяжёлые заболевания — например, коронавирус. В ходе исследования удалось выяснить, что одним из факторов защиты от инфекций являются некоторые молочнокислые бактерии в пищеварительной системе. Они влияют на клеточные мутации в кишечнике, которые могут привести не только к появлению новых патогенов, но и изменить ДНК самой особи.

Препараты для подавления патогенов, которые передаются человеку от животных, можно создать на основе бактерий, помогающих летучим мышам сдерживать развитие инфекций. Учёные считают, что можно бороться с ними на этапе, когда болезнь ещё не вышла за пределы дикой природы.

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Как объяснил декан факультета биоинженерии и ветеринарной медицины ДГТУ Алексей Ермаков, молочнокислые бактерии способны блокировать окисление: они снижают в организме уровень активных молекул кислорода, которые разъедают клеточные структуры, в числе которых ДНК. Летучим мышам необходимы эффективные антиоксиданты, так как избыток свободного кислорода является для них острой проблемой. В ходе работ специалисты выделили из фекалий животных 59 молочнокислых штаммов и исследовали их антиоксидантные свойства. По их мнению, с помощью выявленных бактерий можно подавлять инфекции — в частности, разработать препарат на основе действующего вещества.

Ассистент кафедры биоинженерии ДГТУ Сергей Головин отметил, что от летучих мышей передался не только коронавирус, но и такие болезни, как ближневосточный респираторный синдром (MERS), тяжёлый острый респираторный синдром (SARS), а также лихорадка Эбола, вирусный энцефалит и вирусная инфекция Нипах. По его мнению, изучая механизмы развития подобных инфекций, можно разработать средства превентивной борьбы с опасными для человека вирусами, что станет новым словом в науке.

Ранее учёные составили список животных, способных быть переносчиками CoViD-19. Оказалось, летучие мыши в этом не одиноки. Перечень получился довольно обширным.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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