У россиян за время пандемии увеличились траты на хобби

Половина россиян за время пандемии увеличили траты на хобби, об этом сообщили 44,3% опрошенных. Так, 22,5% респондентов рассказали о значительном увеличении средств, которые уходят на увлечения, 21,8% — о незначительном. При этом 53% участников опроса не почувствовали влияния пандемии на стоимость любимого занятия, а 3% указали на его удешевление. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого страховыми компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах", которые имеются в распоряжении Лайфа.

"Почти все россияне чем-то увлекаются: у 41% респондентов есть несколько хобби, у 34% — одно. Каждый десятый назвал самым любимым увлечением спорт, 9,2% — садоводство, 9% — вышивание или вязание, 8% — туризм, 7% — кулинарию, 6% — рисование, 5% — рыбалку. Относительное большинство (15%) указали в качестве хобби работу", — уточнили аналитики.

Отмечается, что 27% опрошенных тратят на увлечение от одной до пяти тысяч рублей каждый месяц, у 17% на эти цели уходит менее 1000 рублей, у 15% — от пяти до 10 тысяч, а 26% респондентов любимые занятия обходятся бесплатно. При этом почти каждый пятый россиянин ежемесячно тратит на хобби более 10 тысяч рублей.

Чаще всего о дорогостоящих увлечениях говорили жители Москвы (34% от числа опрошенных в столице), Татарстана (25%), Новосибирской области (24,5%), Санкт-Петербурга (22%) и Башкирии (22%). Кроме того, уточняется, что 77% опрошенных не увлекаются экстремальными хобби, 18,5% респондентов заявили, что их любимое занятие несёт риски для здоровья, и только 3,4% участников исследования рассказали об опасных увлечениях.