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Сенатор Климов не исключил ужесточения законов об иноагентах

Парламентарий отметил, что Комиссия СФ проанализирует все предложения, после чего примет форму проектов федеральных законов, если это потребуется.

22 ноября, 09:33
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил на пресс-конференции журналистам, что рассматриваются предложения об ужесточении законодательства об иноагентах, а также об усложнении применения его норм.

"Сейчас мы будем проводить своеобразную инвентаризацию [законодательства РФ об иноагентах]. Мы посмотрим, как эти нормы работают. У нас есть предложения как по ужесточению этих норм, по расширению сферы их применения, так и по усложнению применения этих норм", — приводит слова парламентария ТАСС.

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Сенатор отметил, что комиссия оценит все варианты, затем вернётся к этому вопросу с конкретными предложениями, которые пройдут экспертное обсуждение. После этого примут форму проектов федеральных законов, если это будет необходимо. Климов подчеркнул, что некоторые уже вносят законопроекты такого рода, а также добавил, что это их право: "Они тоже субъекты законодательной инициативы".

Ранее Минюст объявил "Честные выборы"* и Иркутский союз библиофилов* СМИ-иноагентами. Решение принято на основании обращения учредителей данных организаций в рамках законодательства.

* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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