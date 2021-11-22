Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников
Парламентарий отметил, что сам он поддерживает такой подход. Напомним, что документ внёс в Госдуму Парламент Чеченской Республики.
Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Законопроект, который запрещает упоминание в СМИ национальности преступников, требует серьёзного общественного обсуждения. Таким мнением поделился председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости".
"Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения", — сказал парламентарий.
При этом, как подчеркнул Клишас, сам он поддерживает такой подход, ведь у преступника "нет ни национальности, ни религии".
Напомним, Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, который предлагает запретить в СМИ распространение сведений о национальности преступников. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.
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