Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Законопроект, который запрещает упоминание в СМИ национальности преступников, требует серьёзного общественного обсуждения. Таким мнением поделился председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости" .

При этом, как подчеркнул Клишас, сам он поддерживает такой подход, ведь у преступника "нет ни национальности, ни религии".