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Сенатор Клишас оценил законопроект о запрете упоминания в СМИ национальности преступников

Парламентарий отметил, что сам он поддерживает такой подход. Напомним, что документ внёс в Госдуму Парламент Чеченской Республики.

22 ноября, 09:28
<p>Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Андрей Клишас. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Законопроект, который запрещает упоминание в СМИ национальности преступников, требует серьёзного общественного обсуждения. Таким мнением поделился председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в беседе с РИА "Новости".

"Законопроект требует серьёзного общественного обсуждения", — сказал парламентарий.

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При этом, как подчеркнул Клишас, сам он поддерживает такой подход, ведь у преступника "нет ни национальности, ни религии".

Напомним, Парламент Чеченской Республики внёс в Госдуму законопроект, который предлагает запретить в СМИ распространение сведений о национальности преступников. По мнению автора инициативы, введение данной меры обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира в России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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