Путин обсудит с лидером Палестины Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке
Как отметили в пресс-службе Кремля, во время разговора лидеры также рассмотрят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Владимир Путин и Махмуд Аббас. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин завтра, 23 ноября, проведёт в Сочи переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учётом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", — отмечается в релизе.
Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.
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