Путин обсудит с лидером Палестины Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин завтра, 23 ноября, проведёт в Сочи переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учётом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", — отмечается в релизе.