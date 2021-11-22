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Путин обсудит с лидером Палестины Аббасом ситуацию на Ближнем Востоке

Как отметили в пресс-службе Кремля, во время разговора лидеры также рассмотрят вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.

22 ноября, 09:19
<p>Владимир Путин и Махмуд Аббас. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Путин и Махмуд Аббас. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин завтра, 23 ноября, проведёт в Сочи переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Лидеры рассмотрят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе Ближнего Востока с учётом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию", — отмечается в релизе.

Путин на следующей неделе встретится с Вучичем и Аббасом

Путин на следующей неделе встретится с Вучичем и Аббасом

Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия намерена провести переговоры с Палестинской национальной администрацией. Там отметили, что Москва также предлагает созвать "квартет" на уровне министров во взаимодействии с Лигой арабских государств для разрешения арабо-израильского конфликта.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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