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В Свердловской области не выявили смертей от ковида после вакцинации

При этом среди тех жителей региона, кто не привился, заболеваемость коронавирусом выше аж в 13,5 раза.

22 ноября, 09:05

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Зыков Кирилл

Случаев смерти от коронавирусной инфекции среди привитых граждан не выявлено в Свердловской области. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский.

"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжёлых сопутствующих заболеваний", — указал медик.

По словам главы областного управления Роспотребнадзора, сейчас эти случаи изучают специалисты Минздрава. Когда будут готовы выводы экспертов, их представят общественности. Как отметил Козловский, риски заболеть ковидом у привитых гораздо ниже. Так, среди 100 тысяч вакцинированных выявляют порядка 313 заразившихся.

"Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", — сообщил главный санврач по области.

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Он объяснил, что в реанимациях практически отсутствуют вакцинированные люди. Так, после прививки тяжесть заболевания существенно снижается. Тем не менее есть некоторый процент вакцинированных людей, у которых не вырабатывается иммунитет к инфекции.

Ранее глава центра Гамалеи Гинцбург оценил возможность создания "долгосрочной" вакцины от ковида. По словам учёного, разработчики "Спутника V" очень надеялись, что препарат будет действовать не один год и не два. Однако новые штаммы изменили правила игры.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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