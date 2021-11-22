В Свердловской области не выявили смертей от ковида после вакцинации

Случаев смерти от коронавирусной инфекции среди привитых граждан не выявлено в Свердловской области. Такое заявление сделал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловский.

"Есть единичные случаи, когда люди, получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжёлых сопутствующих заболеваний", — указал медик.

По словам главы областного управления Роспотребнадзора, сейчас эти случаи изучают специалисты Минздрава. Когда будут готовы выводы экспертов, их представят общественности. Как отметил Козловский, риски заболеть ковидом у привитых гораздо ниже. Так, среди 100 тысяч вакцинированных выявляют порядка 313 заразившихся.

"Показатели заболеваемости среди непривитых — почти 4400 на 100 тысяч. Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше", — сообщил главный санврач по области.

Он объяснил, что в реанимациях практически отсутствуют вакцинированные люди. Так, после прививки тяжесть заболевания существенно снижается. Тем не менее есть некоторый процент вакцинированных людей, у которых не вырабатывается иммунитет к инфекции.