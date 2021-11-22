В Белоруссии будут судить гражданина России за причинение вреда национальной безопасности

В Минский городской суд прокуратурой направлено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина РФ по обвинению в разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры республики.

"Прокуратура города Минска направила в Минский городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина Российской Федерации Д., которому инкриминированы разжигание группой лиц социальной вражды и розни по признаку социальной принадлежности, повлёкшее иные тяжкие последствия, а также призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершённые с использованием глобальной компьютерной сети Интернет", — указано в пресс-релизе.

По данным ведомства, обвиняемый записал не менее 55 голосовых сообщений с целью нагнетания напряжённости и конфликтности в обществе и государстве в одном из телеграм-чатов. В их содержании прокуратура нашла признаки разжигания социальной вражды, формирования отрицательного образа представителей власти, а также призыв к запланированным противоправным действиям.

Помимо того, обвиняемый призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти, а также иным действиям во вред национальной безопасности страны.

Имя фигуранта уголовного дела прокуратура не называет, однако им может быть Егор Дудников, которого задержали 5 мая этого года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парня модератором телеграм-канала "Отряды самообороны Беларуси".