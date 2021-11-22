В Кремле надеются, что ситуация в Татарстане после введения QR-кодов выровняется

В Кремле надеются, что ситуация в Татарстане, сложившаяся после введения QR-кодов в общественном транспорте, в ближайшее время выровняется. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определённых проблем на первоначальном этапе, но надеемся, что скоро ситуация выровняется. Главное, что всё это послужит делу обеспечения безопасности здоровья людей, потому что это единственная цель, которая преследуется на фоне пандемии", — сказал Песков.