В Казани пассажир сломал нос женщине-кондуктору, отказавшись платить за проезд

Житель Казани решил проехать в общественном транспорте по чужому проездному и в итоге сломал нос женщине-кондуктору, которая пыталась заставить его оплатить проезд. Об этом сообщает издание "Татарстан 24".

Всё произошло вечером 21 ноября в автобусе № 43. Кондуктор обнаружила у мужчины чужой проездной и попросила его оплатить проезд, однако в ответ тот начал хамить, используя мат, а затем и вовсе ударил женщину в нос, сломав его. После случившегося пассажир убежал, сейчас его ищут.

А днём 22 ноября произошёл другой инцидент — уже в автобусе № 31. Один из пассажиров ударил в лицо и брызнул перцовым баллончиком контролёру, который потребовал предъявить QR-код. Оба инцидента подтвердили в Ассоциации автотранспортных предприятий региона.