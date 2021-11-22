Песков отреагировал на заявление адмирала Попова о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО.

"Оставляем без комментариев. Было следствие. Оно пришло к окончательному выводу, и появления других гипотез не хотим", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска". По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.