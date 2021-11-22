Песков отреагировал на заявление адмирала Попова о столкновении "Курска" с подлодкой НАТО
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что после трагедии было проведено следствие, которое пришло к окончательному выводу.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оставил без комментариев заявление командующего Северным флотом в 1999–2001 годах адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка (АПЛ) "Курск" в 2000 году затонула при столкновении с субмариной НАТО.
"Оставляем без комментариев. Было следствие. Оно пришло к окончательному выводу, и появления других гипотез не хотим", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Ранее адмирал Попов рассказал о сигнале SOS с субмарины НАТО перед гибелью "Курска". По его словам, подлодка альянса следила за российской, но в какой-то момент подошла слишком близко, а может, манёвр отечественной АПЛ привёл к потере контакта.
Подводный ракетоносный крейсер проекта 949А "Антей" К-141 "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Официально причиной крушения был назван взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Несколько дней весь мир ждал, что ребят-подводников спасут, но этого не произошло. На борту субмарины находилось 118 человек, все они погибли. К 20-летию со дня катастрофы Лайф снял документальный фильм.
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