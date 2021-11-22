Песков: Официально внесение прививок от ковида в национальный календарь не обсуждается

Власти официально не обсуждают вариант внесения прививок от коронавируса в национальный календарь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается", — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков указал на имеющиеся определённые мнения специалистов касательно этого вопроса, которые озвучиваются ими.