Песков: Официально внесение прививок от ковида в национальный календарь не обсуждается
Однако есть мнения определённых специалистов касательно этого вопроса, которые озвучиваются ими, заметил представитель Кремля.
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Власти официально не обсуждают вариант внесения прививок от коронавируса в национальный календарь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается", — сказал официальный представитель Кремля.
При этом Песков указал на имеющиеся определённые мнения специалистов касательно этого вопроса, которые озвучиваются ими.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса. Для этого глава государства выбрал однокомпонентный препарат "Спутник лайт".
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