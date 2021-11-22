НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков: Официально внесение прививок от ковида в национальный календарь не обсуждается

Однако есть мнения определённых специалистов касательно этого вопроса, которые озвучиваются ими, заметил представитель Кремля.

22 ноября, 11:12
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Власти официально не обсуждают вариант внесения прививок от коронавируса в национальный календарь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается", — сказал официальный представитель Кремля.

Замглавы центра Гамалеи рассказал об усилении защиты от ковида после ревакцинации

Замглавы центра Гамалеи рассказал об усилении защиты от ковида после ревакцинации

При этом Песков указал на имеющиеся определённые мнения специалистов касательно этого вопроса, которые озвучиваются ими.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что ревакцинировался от коронавируса. Для этого глава государства выбрал однокомпонентный препарат "Спутник лайт".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1