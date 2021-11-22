Песков заявил о значительном росте числа провокаций Киева с применением вооружения НАТО

Число провокаций со стороны Вооружённых сил Украины, которые осуществляются с использованием поставляемого Киеву странами НАТО вооружения, значительно выросло. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Количество провокаций растёт, значительно растёт, причём они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и всё это идёт в нарушение действующих Минских договорённостей", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он подчеркнул, что речь идёт о больших поставках вооружений извне, в частности современных и высокотехнологичных. По словам Пескова, Москва с тревогой наблюдает за происходящим, "зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине".