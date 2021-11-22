Песков заявил о значительном росте числа провокаций Киева с применением вооружения НАТО
По словам представителя Кремля, речь идёт о крупных поставках на Украину военного снаряжения извне, в том числе современного и высокотехнологичного.
Фото © ТАСС / Ковалев Петр
Число провокаций со стороны Вооружённых сил Украины, которые осуществляются с использованием поставляемого Киеву странами НАТО вооружения, значительно выросло. Об этом заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Количество провокаций растёт, значительно растёт, причём они осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляют страны НАТО на Украину, и всё это идёт в нарушение действующих Минских договорённостей", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Он подчеркнул, что речь идёт о больших поставках вооружений извне, в частности современных и высокотехнологичных. По словам Пескова, Москва с тревогой наблюдает за происходящим, "зная значительное влияние экстремистски настроенных политиков на Украине".
Ранее Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе. По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".
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