Ещё двадцать лет назад в иностранных спецслужбах Украину называли песочницей, и до сих пор разведки используют страну в качестве учебного полигона для подготовки кадров. Такое заявление сделал бывший сотрудник Службы безопасности Незалежной, подполковник Владимир Мулык.

"То есть сюда запускают элементы чужих разведок и тренируются на нас. "Будем тренироваться на кошках", как говорится", — сказал он в эфире телеканала Ukrlive.

При этом украинская служба внешней разведки была фактически уничтожена, ведь власти решили ликвидировать эту профильную академию, посетовал Мулык. После 2014 года Украина, по его словам, оказалась под внешним управлением, а концепцию защиты высшего руководства страны составляли специалисты частного аналитического центра RAND Corporation из США. Подполковник задался вопросом, не является ли это госизменой.

Оценивая происходящее на Украине после Евромайдана и работу иностранных спецслужб, экс-сотрудник СБУ заметил, что в стране "заправляют все кому не лень".