"Йокерит" в Москве разгромил "Спартак" через два дня после домашнего поражения
Финский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
Фото © ХК "Спартак"
Хельсинкский "Йокерит" на выезде разгромил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:1. Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт".
В составе гостей по голу забили Юлиус Юнттила, Теему Турунен, Брайан О'Нилл, Петтери Линдбом, Отто Лескинен и Маркус Хянникяйнен. Автором единственной шайбы в составе красно-белых стал Сергей Широков.
"Йокерит" набрал 44 очка, упрочив лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 34 баллами остался на седьмой позиции.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Спартак" — "Йокерит" — 1:6
Шайбы: Юнттила 3' (0:1), Турунен 4' (0:2), О'Нилл 15' (0:3), Линдбом 24' (0:4), Лескинен 35' (0:5), Широков 37' (1:5), Хянникяйнен 57' (1:6).
Комментариев: 0