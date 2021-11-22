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"Йокерит" в Москве разгромил "Спартак" через два дня после домашнего поражения

Финский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

22 ноября, 18:55
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Хельсинкский "Йокерит" на выезде разгромил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:1. Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт".

В составе гостей по голу забили Юлиус Юнттила, Теему Турунен, Брайан О'Нилл, Петтери Линдбом, Отто Лескинен и Маркус Хянникяйнен. Автором единственной шайбы в составе красно-белых стал Сергей Широков.

"Спартак" выиграл у "Йокерита" в выездном матче КХЛ

"Спартак" выиграл у "Йокерита" в выездном матче КХЛ

"Йокерит" набрал 44 очка, упрочив лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 34 баллами остался на седьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" — "Йокерит" — 1:6

Шайбы: Юнттила 3' (0:1), Турунен 4' (0:2), О'Нилл 15' (0:3), Линдбом 24' (0:4), Лескинен 35' (0:5), Широков 37' (1:5), Хянникяйнен 57' (1:6).

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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