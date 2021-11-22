"Йокерит" в Москве разгромил "Спартак" через два дня после домашнего поражения

Хельсинкский "Йокерит" на выезде разгромил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 6:1. Встреча прошла на столичной арене "Мегаспорт".

В составе гостей по голу забили Юлиус Юнттила, Теему Турунен, Брайан О'Нилл, Петтери Линдбом, Отто Лескинен и Маркус Хянникяйнен. Автором единственной шайбы в составе красно-белых стал Сергей Широков.

"Йокерит" набрал 44 очка, упрочив лидерство в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 34 баллами остался на седьмой позиции.