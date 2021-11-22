FIFA объявила номинантов на премию THE BEST по итогам 2021 года среди полевых игроков. В список вошло 11 человек.

В их числе: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба — "Челси"), Киллиан Мбаппе, Неймар (оба — ПСЖ), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

Кроме того, были названы претенденты на приз лучшему вратарю года. Так, за награду поборются Алиссон ("Ливерпуль"), Эдуар Менди ("Челси"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).