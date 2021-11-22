Месси и Роналду в списке: FIFA объявила претендентов на награду лучшему игроку года
Церемония вручения премии пройдёт 17 января 2022 года.
Фото © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis / Natacha Pisarenko / Andy Rowland via imago-images.de
FIFA объявила номинантов на премию THE BEST по итогам 2021 года среди полевых игроков. В список вошло 11 человек.
В их числе: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба — "Челси"), Киллиан Мбаппе, Неймар (оба — ПСЖ), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").
Кроме того, были названы претенденты на приз лучшему вратарю года. Так, за награду поборются Алиссон ("Ливерпуль"), Эдуар Менди ("Челси"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).
Добавим, что лучшего футболиста по итогам года назовут 17 января 2022 года.
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