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Месси и Роналду в списке: FIFA объявила претендентов на награду лучшему игроку года

Церемония вручения премии пройдёт 17 января 2022 года.

22 ноября, 17:22
<p>Фото © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis / Natacha Pisarenko / Andy Rowland via imago-images.de</p>

Фото © ТАСС / АР / Thanassis Stavrakis / Natacha Pisarenko / Andy Rowland via imago-images.de

FIFA объявила номинантов на премию THE BEST по итогам 2021 года среди полевых игроков. В список вошло 11 человек.

В их числе: Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Лионель Месси (ПСЖ), Карим Бензема ("Реал"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Жоржиньо, Н'Голо Канте (оба — "Челси"), Киллиан Мбаппе, Неймар (оба — ПСЖ), Мохаммед Салах ("Ливерпуль").

Кроме того, были названы претенденты на приз лучшему вратарю года. Так, за награду поборются Алиссон ("Ливерпуль"), Эдуар Менди ("Челси"), Каспер Шмейхель ("Лестер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ).

Левандовского признали лучшим футболистом года по версии Tuttosport

Левандовского признали лучшим футболистом года по версии Tuttosport

Добавим, что лучшего футболиста по итогам года назовут 17 января 2022 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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