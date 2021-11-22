Замглавы Минтранса Татарстана заявил о снижении пассажиропотока после введения QR-кодов

Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана после введения обязательных QR-кодов для проезда снизился на 20–30%. Об этом заявил заместитель министра транспорта региона Андрей Егоров.

"Снижение есть, предварительно, 20–30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи", — сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".

Егоров также высказал предположение, что убытки, которые понесут перевозчики в связи с новыми эпидемиологическими правилами, будут возмещены. На этот счёт есть согласование с президентом республики.

Также замминистра транспорта уточнил, что пассажир, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса, был задержан. Сотрудника осмотрели работники скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась.