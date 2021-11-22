Замглавы Минтранса Татарстана заявил о снижении пассажиропотока после введения QR-кодов
Кроме того, в Казани задержали пассажира, распылившего перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса. Сотруднику госпитализация не потребовалась.
Фото © ТАСС / Егор Алеев
Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана после введения обязательных QR-кодов для проезда снизился на 20–30%. Об этом заявил заместитель министра транспорта региона Андрей Егоров.
"Снижение есть, предварительно, 20–30%. Но этот вопрос мы держим на контроле, с перевозчиками на связи", — сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".
Егоров также высказал предположение, что убытки, которые понесут перевозчики в связи с новыми эпидемиологическими правилами, будут возмещены. На этот счёт есть согласование с президентом республики.
Также замминистра транспорта уточнил, что пассажир, распыливший перцовый баллончик в лицо кондуктору автобуса, был задержан. Сотрудника осмотрели работники скорой помощи, госпитализация ему не потребовалась.
Ранее Лайф рассказывал, что с 22 ноября в Татарстане начала действовать система QR-кодов на общественном транспорте. Этот российский регион стал первым, где приняли такие антикоронавирусные меры. Утро первого дня в Казани обернулось тем, что из метро и трамваев высадили 500 пассажиров без необходимых кодов, за полдня их число увеличилось до полутора тысяч.
Комментариев: 0