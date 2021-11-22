В Москве неизвестный в ночи украл у студентов iPhone под видом урока боевого самбо

В Москве полиция ищет мужчину, который обворовал студентов под предлогом урока боевого самбо. После мастер-класса у одного из парней пропал iPhone. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл рядом со МХАТом имени Горького в районе Тверского бульвара. Там студент третьего курса Финансового университета проводил время с другом, когда к ним подошёл мужчина 30 лет. Харизматичный незнакомец завёл разговор о спорте, после чего предложил показать парням приёмы боевого самбо. Однако в какой-то момент "учитель" прервал мастер-класс, попрощался и уехал на такси в неизвестном направлении.

Спустя время один из горе-учеников обнаружил, что мужчина сбежал не с пустыми руками, а захватив его IPhone XS. Так, после ночной тренировки парням пришлось бежать в полицию в поисках самбиста и телефона.