Биолог Лисицын объяснил причины появления мутаций коронавируса на клеточном уровне

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын объяснил, что мутация коронавируса и ускорение этого процесса происходят на клеточном уровне из-за ошибок при копировании вирусной РНК в клетках человеческой ДНК. Создание вирусных клеток в целом всегда становится для человека тяжёлым процессом из-за его клеточной организации и фактически является своеобразной обратной эволюцией. Об этом биолог рассказал в передаче "Сегодня утром" на телеканале "Звезда".

"Происходит два процесса копирования, с переводом, с заменой. Тут масса ошибок. Существуют также химические вещества, которые сознательно ускоряют процесс мутации, делая его запредельно быстрым, а мутации — слишком сильными. На основе таких веществ делают противовирусные препараты. Если сильно ускорить процесс мутации, вирусная частица либо не соберётся, либо будет нежизнеспособной. Инфекция будет подавлена", — поведал специалист.

При этом вполне возможно спровоцировать мутацию искусственно, утверждает Лисицын. Однако биологи не могут предсказать, к чему изменения приведут, потому что не умеют делать это абсолютно целенаправленно.

"Мы знаем все болезнетворные вирусы. Даже оспа рано или поздно давала форму безопасную или менее опасную. Пока опасная и безопасная формы могли сосуществовать без вакцин", — уточнил биолог.