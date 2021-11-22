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Биолог Лисицын объяснил причины появления мутаций коронавируса на клеточном уровне

На данный момент учёные способны спровоцировать их искусственно, но не могут спрогнозировать последствия, поскольку не умеют делать это целенаправленно.

22 ноября, 18:19
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын объяснил, что мутация коронавируса и ускорение этого процесса происходят на клеточном уровне из-за ошибок при копировании вирусной РНК в клетках человеческой ДНК. Создание вирусных клеток в целом всегда становится для человека тяжёлым процессом из-за его клеточной организации и фактически является своеобразной обратной эволюцией. Об этом биолог рассказал в передаче "Сегодня утром" на телеканале "Звезда".

"Происходит два процесса копирования, с переводом, с заменой. Тут масса ошибок. Существуют также химические вещества, которые сознательно ускоряют процесс мутации, делая его запредельно быстрым, а мутации — слишком сильными. На основе таких веществ делают противовирусные препараты. Если сильно ускорить процесс мутации, вирусная частица либо не соберётся, либо будет нежизнеспособной. Инфекция будет подавлена", — поведал специалист.

При этом вполне возможно спровоцировать мутацию искусственно, утверждает Лисицын. Однако биологи не могут предсказать, к чему изменения приведут, потому что не умеют делать это абсолютно целенаправленно.

"Мы знаем все болезнетворные вирусы. Даже оспа рано или поздно давала форму безопасную или менее опасную. Пока опасная и безопасная формы могли сосуществовать без вакцин", — уточнил биолог.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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