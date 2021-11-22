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Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида

Для вакцинации будет использоваться разбавленный определённое количество раз препарат "Спутник V", уточнил специалист.

22 ноября, 18:15
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Документы для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" для детей от шести до 11 лет готовы к подаче в Минздрав РФ. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Как он уточнил в эфире телеканала "Россия 24", одобрение ведомством препарата для подростков от 12 до 17 лет позволит подать следующий пакет документов, направленный на исследование разведённой определённое количество раз вакцины на группе детей в возрасте от шести до 11 лет.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об испытании вакцины от коронавируса для подростков. Перед этим стало известно, что уже 400 детей-добровольцев получили первый компонент препарата "Спутник М".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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