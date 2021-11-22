Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида
Для вакцинации будет использоваться разбавленный определённое количество раз препарат "Спутник V", уточнил специалист.
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Документы для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" для детей от шести до 11 лет готовы к подаче в Минздрав РФ. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.
Как он уточнил в эфире телеканала "Россия 24", одобрение ведомством препарата для подростков от 12 до 17 лет позволит подать следующий пакет документов, направленный на исследование разведённой определённое количество раз вакцины на группе детей в возрасте от шести до 11 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос об испытании вакцины от коронавируса для подростков. Перед этим стало известно, что уже 400 детей-добровольцев получили первый компонент препарата "Спутник М".
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