Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида

Документы для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса "Спутник V" для детей от шести до 11 лет готовы к подаче в Минздрав РФ. Об этом сообщил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Как он уточнил в эфире телеканала "Россия 24", одобрение ведомством препарата для подростков от 12 до 17 лет позволит подать следующий пакет документов, направленный на исследование разведённой определённое количество раз вакцины на группе детей в возрасте от шести до 11 лет.