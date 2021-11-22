Водитель автобуса в Воронеже жёстко вытолкнул из салона женщину и был отстранён. Видео © VK / "Типичный Воронеж" / Agafya Apolinaryeva

Водитель автобуса № 9 в Воронеже с силой вытолкнул из салона пассажирку без маски, и в итоге временно лишился работы — его отстранили. Об этом сообщили в мэрии города. Перед тем как применить силу, мужчина обматерил женщину.

"Я вас трогать не собираюсь, здесь производится аудио- и видеозапись, ваше *** колхозное будет сегодня… ты будешь звездой "Ютуба", — сказал водитель, после чего всё же применил силу и вытолкал пассажирку.

Однако в этой истории не всё так однозначно. Как передаёт телеграм-канал SHOT, женщина целенаправленно выводила мужчину из себя весь вечер. Она зашла в автобус и не смогла расплатиться за проезд ни одной картой, после чего якобы обложила водителя матом и вышла на следующей остановке. Спустя чуть больше часа она вновь оказалась в этом автобусе и, подойдя к мужчине, начала кричать на него из-за того, что тот не объявляет остановки. После этого села обратно, но водитель уже не выдержал, остановился у обочины и затем произошли запечатлённые на видео события.

Водителя, работающего более пяти лет и характеризующегося только положительно, вызвали к руководству и отстранили от работы. Кроме того, транспортное предприятие обратилось с заявлением в полицию, так как хочет всесторонней и объективной оценки событий, мужчина направлен туда для дачи пояснений.

В мэрии уточнили, что водителя хоть и могли провоцировать, однако унижения он должен был стерпеть или при необходимости вызвать полицию, но никак не вступать в прямой конфликт. Сейчас правоохранители проводят проверку, также расследованием занимается областная прокуратура.