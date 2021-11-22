Гинцбург назвал условие для прекращения пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса прекратится, когда необходимое количество антител к инфекции будет как минимум у 70% населения. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70–75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител", — пояснил специалист в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гинцбурга, чтобы достичь таких показателей, нужно увеличить темпы вакцинации в три-четыре раза.