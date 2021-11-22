Гинцбург назвал условие для прекращения пандемии коронавируса
По словам директора центра имени Гамалеи, чтобы достичь его, нужно увеличить темпы вакцинации от CoViD-19 в три-четыре раза.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Пандемия коронавируса прекратится, когда необходимое количество антител к инфекции будет как минимум у 70% населения. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Эпидемический процесс закончится, когда будет провакцинировано 70–75% населения. Не просто провакцинировано, а, соответственно, будет иметь необходимое количество защитных антител", — пояснил специалист в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Гинцбурга, чтобы достичь таких показателей, нужно увеличить темпы вакцинации в три-четыре раза.
А ранее Лайф сообщал, что в Союзе педиатров обозначили возможные сроки начала вакцинации российских детей от ковида. Сейчас в Минздраве изучают итоги исследований препарата "Спутник М", после чего будет принято решение о старте прививочной кампании. Подчёркивается, что характер процедуры — добровольный.
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