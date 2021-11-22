Три знака зодиака, чей вздорный характер не вынесет ни один муж

Лидируют в списке темпераментные и необузданные Овны. Отношения с ними — словно жизнь на вулкане. Представительницы этого знака на ровном месте способны раздуть скандал, и их оппоненту придётся очень несладко, ведь есть два мнения: мнение Овна и неправильное. Так что участнику спора легче капитулировать, чем вести битву, которая заранее обречена на провал.

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На втором месте расположился ещё один "огненный" знак — Стрелец, пишет progorodnn.ru. Они любопытны и требовательны, поэтому их партнёрам не избежать постоянной бомбардировки вопросами и придирок, которые не каждый сможет выдержать. В любой мелочи они могут разглядеть масштабную проблему, с которой вы тут же должны будете разобраться.