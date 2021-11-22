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Три знака зодиака, чей вздорный характер не вынесет ни один муж

Не каждая представительница прекрасного пола торопится замуж и будет радовать своего супруга. Астрологи считают, что не последнюю роль в этом играют звёзды.

22 ноября, 16:01

Фото © Shutterstock

Лидируют в списке темпераментные и необузданные Овны. Отношения с ними — словно жизнь на вулкане. Представительницы этого знака на ровном месте способны раздуть скандал, и их оппоненту придётся очень несладко, ведь есть два мнения: мнение Овна и неправильное. Так что участнику спора легче капитулировать, чем вести битву, которая заранее обречена на провал.

Гиф © Giphy

На втором месте расположился ещё один "огненный" знак — Стрелец, пишет progorodnn.ru. Они любопытны и требовательны, поэтому их партнёрам не избежать постоянной бомбардировки вопросами и придирок, которые не каждый сможет выдержать. В любой мелочи они могут разглядеть масштабную проблему, с которой вы тут же должны будете разобраться.

Несмотря на то что Водолеи на третьем месте, они на всех и всегда смотрят свысока. Представители этого знака считают, что мало кто может превзойти их в умственных способностях и опыте, и охотно поучают других. Советы от них выслушивают даже те, кто совсем об этом не просит. А супругам они с триумфом напомнят, что те ошиблись, потому что не послушали их разумные доводы.

Три знака зодиака, которые чаще всего изменяют мужчинам

Три знака зодиака, которые чаще всего изменяют мужчинам

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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