Три знака зодиака, чей вздорный характер не вынесет ни один муж
Не каждая представительница прекрасного пола торопится замуж и будет радовать своего супруга. Астрологи считают, что не последнюю роль в этом играют звёзды.
Фото © Shutterstock
Лидируют в списке темпераментные и необузданные Овны. Отношения с ними — словно жизнь на вулкане. Представительницы этого знака на ровном месте способны раздуть скандал, и их оппоненту придётся очень несладко, ведь есть два мнения: мнение Овна и неправильное. Так что участнику спора легче капитулировать, чем вести битву, которая заранее обречена на провал.
Гиф © Giphy
На втором месте расположился ещё один "огненный" знак — Стрелец, пишет progorodnn.ru. Они любопытны и требовательны, поэтому их партнёрам не избежать постоянной бомбардировки вопросами и придирок, которые не каждый сможет выдержать. В любой мелочи они могут разглядеть масштабную проблему, с которой вы тут же должны будете разобраться.
Несмотря на то что Водолеи на третьем месте, они на всех и всегда смотрят свысока. Представители этого знака считают, что мало кто может превзойти их в умственных способностях и опыте, и охотно поучают других. Советы от них выслушивают даже те, кто совсем об этом не просит. А супругам они с триумфом напомнят, что те ошиблись, потому что не послушали их разумные доводы.
Комментариев: 0