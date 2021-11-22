Самая красивая замужняя женщина мира рассказала, что сделает с короной
Главный приз мирового конкурса придёт многодетной петербурженке по почте, так как само мероприятие проходило в Латвии в онлайн-формате.
Ксения Давыдова. Фото © Insagram / davydova_govorit
Многодетная петербурженка Ксения Давыдова, победившая на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, получит корону, которая подтверждает титул самой красивой замужней женщины мира, по почте. Об этом девушка рассказала в интервью на телеканале "Санкт-Петербург".
"Жду корону по почте, когда приедет. Вот теперь такие времена настали необычные у нас", — отметила Ксения.
Первым делом, как призналась девушка, она отправит корону на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в ней драгоценные металлы или камни.
Как уже сообщал Лайф, мероприятие проходило в Латвии в онлайн-формате. Давыдова обошла соперниц из Великобритании, Индии, Кипра, Армении, ОАЭ, Арубы и Латвии.
А ранее стало известно, что 14-летнюю петербурженку Викторию Иванову признали одной из самых красивых девочек мира. Она стала финалисткой международного подросткового конкурса красоты Miss Teen TOP of the World 2021, где заняла второе место.
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