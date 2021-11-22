Самая красивая замужняя женщина мира рассказала, что сделает с короной

Многодетная петербурженка Ксения Давыдова, победившая на международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021, получит корону, которая подтверждает титул самой красивой замужней женщины мира, по почте. Об этом девушка рассказала в интервью на телеканале "Санкт-Петербург".

"Жду корону по почте, когда приедет. Вот теперь такие времена настали необычные у нас", — отметила Ксения.

Первым делом, как призналась девушка, она отправит корону на экспертизу, чтобы выяснить, есть ли в ней драгоценные металлы или камни.

Как уже сообщал Лайф, мероприятие проходило в Латвии в онлайн-формате. Давыдова обошла соперниц из Великобритании, Индии, Кипра, Армении, ОАЭ, Арубы и Латвии.