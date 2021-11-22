Павел Грудинин оспорит решение суда о возврате 148 млн премий в "Совхоз имени Ленина"

Отчуждение земли Грудинин произвёл в 2008 году, общая стоимость участков превышала 1,95 миллиарда рублей, однако они были оценены в 48% уставной доли "ТТ Девелопмент", а номинальная стоимость актива была оценена всего в 29 миллионов рублей. Издание отмечает, что недвижимость впоследствии разошлась по рукам, а выгода — в карманы бизнесмена, его младшего сына Антона, а также нескольких сотрудников "Совхоза" в виде исполнительного директора Александра Фёдорова и экономиста Владимира Свиридовского. Причём 37 миллионов рублей премии каждому были оформлены в виде подарков, общий ущерб составил 148 млн. Сейчас все должны вернуть полученные средства.