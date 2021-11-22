Павел Грудинин оспорит решение суда о возврате 148 млн премий в "Совхоз имени Ленина"
В сделку также входили сын бизнесмена и двое сотрудников "Совхоза" — исполнительный директор и экономист.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Бизнесмен Павел Грудинин планирует оспорить решение суда о возврате "подарков", выписанных от ООО "ТТ Девелопмент" за отчуждение земельных участков, принадлежавших "Совхозу имени Ленина". По данным "Совхоз.Инфо", он подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа.
Отчуждение земли Грудинин произвёл в 2008 году, общая стоимость участков превышала 1,95 миллиарда рублей, однако они были оценены в 48% уставной доли "ТТ Девелопмент", а номинальная стоимость актива была оценена всего в 29 миллионов рублей. Издание отмечает, что недвижимость впоследствии разошлась по рукам, а выгода — в карманы бизнесмена, его младшего сына Антона, а также нескольких сотрудников "Совхоза" в виде исполнительного директора Александра Фёдорова и экономиста Владимира Свиридовского. Причём 37 миллионов рублей премии каждому были оформлены в виде подарков, общий ущерб составил 148 млн. Сейчас все должны вернуть полученные средства.
Ранее Лайф рассказывал, что Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги. Реальная стоимость объекта выше указанной в договоре на 500%. Цена составила всего 24 млн рублей, в то время как по рынку доходит до 150 млн рублей.
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