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Павел Грудинин оспорит решение суда о возврате 148 млн премий в "Совхоз имени Ленина"

В сделку также входили сын бизнесмена и двое сотрудников "Совхоза" — исполнительный директор и экономист.

22 ноября, 15:43
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Бизнесмен Павел Грудинин планирует оспорить решение суда о возврате "подарков", выписанных от ООО "ТТ Девелопмент" за отчуждение земельных участков, принадлежавших "Совхозу имени Ленина". По данным "Совхоз.Инфо", он подал кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа.

Отчуждение земли Грудинин произвёл в 2008 году, общая стоимость участков превышала 1,95 миллиарда рублей, однако они были оценены в 48% уставной доли "ТТ Девелопмент", а номинальная стоимость актива была оценена всего в 29 миллионов рублей. Издание отмечает, что недвижимость впоследствии разошлась по рукам, а выгода — в карманы бизнесмена, его младшего сына Антона, а также нескольких сотрудников "Совхоза" в виде исполнительного директора Александра Фёдорова и экономиста Владимира Свиридовского. Причём 37 миллионов рублей премии каждому были оформлены в виде подарков, общий ущерб составил 148 млн. Сейчас все должны вернуть полученные средства.

Акционеры "Совхоза имени Ленина" в суде хотят доказать мошеннические схемы Грудинина

Акционеры "Совхоза имени Ленина" в суде хотят доказать мошеннические схемы Грудинина

Ранее Лайф рассказывал, что Павел Грудинин продал сыну помещение под ТЦ за смешные деньги. Реальная стоимость объекта выше указанной в договоре на 500%. Цена составила всего 24 млн рублей, в то время как по рынку доходит до 150 млн рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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