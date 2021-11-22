"Была удивительно обаятельным человеком": Путин выразил соболезнования дочери скончавшейся актрисы Руслановой
Уникальность артистки и её народное признание отметили премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Нина Русланова. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Олесе Рудаковой, дочери умершей от ковида актрисы Нины Руслановой. По словам главы государства, народная артистка проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей самобытным талантом.
"Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент добавил, что светлая память о Руслановой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников её щедрого дарования.
Слова сочувствия направил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал Русланову истинно народной и по-настоящему уникальной актрисой, которая могла создать любой образ.
"Главное — умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души", — говорится в телеграмме, текст которой размещён на сайте правительства.
По словам Мишустина, Нина Ивановна была творчески одарённым и сердечным человеком, который всегда дарил внимание окружающим.
Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заметил, что Русланова обладала яркой индивидуальностью, сильным характером и душевной щедростью, которые снискали ей всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе.
Напомним, вечером 21 ноября в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.
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