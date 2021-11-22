Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Олесе Рудаковой, дочери умершей от ковида актрисы Нины Руслановой. По словам главы государства, народная артистка проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей самобытным талантом.

"Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что светлая память о Руслановой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников её щедрого дарования.

Слова сочувствия направил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал Русланову истинно народной и по-настоящему уникальной актрисой, которая могла создать любой образ.

"Главное — умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души", — говорится в телеграмме, текст которой размещён на сайте правительства.

По словам Мишустина, Нина Ивановна была творчески одарённым и сердечным человеком, который всегда дарил внимание окружающим.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заметил, что Русланова обладала яркой индивидуальностью, сильным характером и душевной щедростью, которые снискали ей всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе.