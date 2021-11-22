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"Была удивительно обаятельным человеком": Путин выразил соболезнования дочери скончавшейся актрисы Руслановой

Уникальность артистки и её народное признание отметили премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

22 ноября, 15:29
<p>Нина Русланова. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies</p>

Нина Русланова. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Шичалин, пресс-служба Enjoy Movies

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Олесе Рудаковой, дочери умершей от ковида актрисы Нины Руслановой. По словам главы государства, народная артистка проживала судьбы своих героинь и покоряла зрителей самобытным талантом.

"Нина Ивановна Русланова была замечательной актрисой, искренним, удивительно обаятельным и доброжелательным человеком. Уважаемая Олеся Геннадьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи со смертью вашей матери", — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент добавил, что светлая память о Руслановой навсегда сохранится в сердцах родных, друзей и всех поклонников её щедрого дарования.

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Слова сочувствия направил и премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он назвал Русланову истинно народной и по-настоящему уникальной актрисой, которая могла создать любой образ.

"Главное — умела не просто играть, а жить на сцене и в кадре. В каждой роли была убедительной и искренней, вкладывала в них частицу своей души", — говорится в телеграмме, текст которой размещён на сайте правительства.

По словам Мишустина, Нина Ивановна была творчески одарённым и сердечным человеком, который всегда дарил внимание окружающим.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь заметил, что Русланова обладала яркой индивидуальностью, сильным характером и душевной щедростью, которые снискали ей всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе.

Напомним, вечером 21 ноября в Союзе кинематографистов сообщили, что Нина Русланова скончалась на 76-м году жизни после продолжительной болезни. СМИ назвали причину смерти артистки.

Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой

Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Нине Руслановой

Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухове под Харьковом. Первую роль в кино — Надежда в фильме "Короткие встречи" — она исполнила в 1967 году. Зрителям Русланова известна по таким картинам, как "Собачье сердце", "Завтра была война", "Не стреляйте в белых лебедей", "Дважды рождённый" и многим другим. В 1998 году Нина Русланова была удостоена звания народной артистки России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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