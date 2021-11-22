Каждый год 22 ноября отмечается Международный день психолога. Специалисты этой профессии не только регулярно помогают избавиться от проблем другим людям, но и частенько вынуждены сами обращаться за помощью к коллегам. О том, с какими трудностями зачастую сталкиваются профессионалы, поведал психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко.

"Психологи глобально не приходят с проблемами к психологам. Одному специалисту нужен другой скорее как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом всё в порядке, он "в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью". Это как плановое ТО по сути", — приводит "Вечерняя Москва" слова специалиста.

Христосенко отметил, что у психологов, как и у всех людей, могут возникать какие-либо трудности в жизни, поэтому им необходимо периодически чувствовать себя на месте клиента. В противном случае, по словам эксперта, качество работы специалиста может снизиться. К примеру, если сам психолог не сможет проработать личные комплексы, то вряд ли будет в состоянии помочь клиенту.

Среди главных запросов на приёмах у коллег чаще всего присутствуют темы взаимоотношений, денег и реализации, добавил специалист. По его словам, большая часть психологов в России испытывает проблемы, касающиеся нехватки клиентов и средств. Всё дело в низком чеке за услугу, которая в среднем зачастую не превышает полутора тысяч рублей.