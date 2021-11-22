НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Как плановое ТО по сути": Писатель Христосенко объяснил, зачем психологи наведываются к коллегам

У них также могут возникать трудности в жизни, поэтому им нужно периодически чувствовать себя на месте клиента, отметил специалист. В противном случае качество работы профессионала может снизиться.

22 ноября, 15:41

Фото © Pexels

Каждый год 22 ноября отмечается Международный день психолога. Специалисты этой профессии не только регулярно помогают избавиться от проблем другим людям, но и частенько вынуждены сами обращаться за помощью к коллегам. О том, с какими трудностями зачастую сталкиваются профессионалы, поведал психолог, писатель и предприниматель Михаил Христосенко.

"Психологи глобально не приходят с проблемами к психологам. Одному специалисту нужен другой скорее как супервизор. Это более компетентный человек, который удостоверяет, что с психологом всё в порядке, он "в адекватном состоянии и не теряет связи с реальностью". Это как плановое ТО по сути", — приводит "Вечерняя Москва" слова специалиста.

Вредная привычка: Психолог назвал 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться

Вредная привычка: Психолог назвал 10 вещей, за которые никогда не нужно извиняться

Христосенко отметил, что у психологов, как и у всех людей, могут возникать какие-либо трудности в жизни, поэтому им необходимо периодически чувствовать себя на месте клиента. В противном случае, по словам эксперта, качество работы специалиста может снизиться. К примеру, если сам психолог не сможет проработать личные комплексы, то вряд ли будет в состоянии помочь клиенту.

Среди главных запросов на приёмах у коллег чаще всего присутствуют темы взаимоотношений, денег и реализации, добавил специалист. По его словам, большая часть психологов в России испытывает проблемы, касающиеся нехватки клиентов и средств. Всё дело в низком чеке за услугу, которая в среднем зачастую не превышает полутора тысяч рублей.

Психолог Синарёв назвал главное отличие неудачников от успешных людей

Психолог Синарёв назвал главное отличие неудачников от успешных людей

Ранее психолог объяснила, как через рисунки выявить проблемы у ребёнка. К примеру, сильный нажим карандаша свидетельствует о наличии сильного эмоционального напряжения. По словам специалиста, значимую роль в детском творчестве играют и цвета.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1