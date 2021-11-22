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ВОЗ признала эталонной российскую тест-систему для выявления коронавируса

Речь идёт о системе AmpliTest ("Амплитест"), разработанной Федеральным медико-биологическим агентством.

22 ноября, 16:29

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать российскую тест-систему для выявления коронавируса как эталонную. Речь идёт о системе AmpliTest ("Амплитест"), разработанной Федеральным медико-биологическим агентством. По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, отечественная разработка оказалась одной из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и в странах СНГ.

"По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов", — приводит её слова официальный сайт ФМБА.

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Ранее президент Владимир Путин предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях другой российской разработки — интраназальной вакцины от коронавируса. Замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов дал добро, правда, предупредил, что потребуется подписать добровольное согласие на вакцинацию.

А на днях Лайф рассказывал, как приморские первокурсницы разработали антиковидную ткань. С этой разработкой они завоевали бронзу на международной научной выставке.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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