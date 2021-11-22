Экономист Беляев посоветовал, что делать, чтобы выйти на пенсию при деньгах

Чтобы обеспечить себе нормальную старость, необходимо сберегать не менее 10% от заработка. Такой совет дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он подчеркнул, что люди должны заранее готовиться к пенсии.

"Большинство граждан считают, что пенсия — это пособие от государства, при этом 16% говорят о том, что на пенсию нужно откладывать, благо сейчас существуют надёжные инструменты для накопления средств", — приводит радио "Комсомольская правда" слова эксперта.

Выходя на пенсию, человек не снижает потребности, напомнил экономист. По его словам, зачастую большинство расходов связано с покупкой лекарств. Однако это не значит, что старики теперь должны довольствоваться минимумом, поэтому нижние планки необходимо ежегодно повышать.