Экономист Беляев посоветовал, что делать, чтобы выйти на пенсию при деньгах
После ухода с работы у человека не снижаются потребности, напомнил специалист. По его словам, в основном расходы у стариков связаны с покупкой лекарств.
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Чтобы обеспечить себе нормальную старость, необходимо сберегать не менее 10% от заработка. Такой совет дал кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он подчеркнул, что люди должны заранее готовиться к пенсии.
"Большинство граждан считают, что пенсия — это пособие от государства, при этом 16% говорят о том, что на пенсию нужно откладывать, благо сейчас существуют надёжные инструменты для накопления средств", — приводит радио "Комсомольская правда" слова эксперта.
Выходя на пенсию, человек не снижает потребности, напомнил экономист. По его словам, зачастую большинство расходов связано с покупкой лекарств. Однако это не значит, что старики теперь должны довольствоваться минимумом, поэтому нижние планки необходимо ежегодно повышать.
Ранее Лайф сообщал, что россияне высказались о размере достойной пенсии. Так, молодёжь и люди старшего возраста разошлись в данной сумме почти на 10 тысяч рублей.
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