Москвичка перевела 430 тысяч "продавцу" криптовалюты, обещавшему выгодную сделку

Жительница Москвы стала жертвой злоумышленника, который представился продавцом криптовалют. Как сообщает телеграм-канал SHOT, потерпевшая без задней мысли перевела 430 тысяч рублей неизвестному мужчине, с которым ранее договорилась о сделке.

Мошенник, которого 31-летняя женщина отыскала в Сети, обещал продать биткоины по очень выгодному курсу. При этом москвичку не смутило ни то, что этого "продавца" звали "Надежда Биткойновна", ни то, что деньги она переводила на карту некоего Алексея.

После того как деньги ушли на банковский счёт продавца, тот перестал выходить на связь, а покупательница так и не получила обещанные монеты. В итоге потерпевшая обратилась в полицию.