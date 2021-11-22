Владимир Путин обсудил с премьером Италии провокационные действия Украины в Донбассе
Президент подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договорённостей.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Италии Марио Драги провокации Украины в разрезе ситуации в Донбассе. Глава государства отметил, что шаги Киева вызывают озабоченность.
"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещённых Минским комплексом мер вооружений", — передаёт его слова пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском формате" договорённостей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе. По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".
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