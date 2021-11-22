Владимир Путин обсудил с премьером Италии провокационные действия Украины в Донбассе

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Италии Марио Драги провокации Украины в разрезе ситуации в Донбассе. Глава государства отметил, что шаги Киева вызывают озабоченность.

"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещённых Минским комплексом мер вооружений", — передаёт его слова пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском формате" договорённостей.