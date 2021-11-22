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Владимир Путин обсудил с премьером Италии провокационные действия Украины в Донбассе

Президент подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и "нормандских" договорённостей.

22 ноября, 16:08
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<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Италии Марио Драги провокации Украины в разрезе ситуации в Донбассе. Глава государства отметил, что шаги Киева вызывают озабоченность.

"Особую озабоченность вызывают провокационные шаги украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе, в том числе применение запрещённых Минским комплексом мер вооружений", — передаёт его слова пресс-служба Кремля.

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Российский лидер подчеркнул, что Киев по-прежнему отказывается от выполнения Минских соглашений и достигнутых в "нормандском формате" договорённостей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе. По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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