Ассамблея Нью-Йорка подтвердила обвинения в домогательствах в адрес экс-губернатора Куомо

Ассамблея Нью-Йорка установила, что бывший губернатор Эндрю Куомо совершал сексуальные домогательства. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Мы пришли к выводу, что существуют значительные доказательства того, что бывший губернатор Куомо причастен к сексуальным домогательствам", — заключили юристы.

В ходе расследования были просмотрены сотни тысяч страниц документов, включая фотографии, текстовые сообщения, электронные письма, записи телефонных звонков, аккаунты в социальных сетях, видеозаписи, заметки, стенограммы и другие материалы. Показания дали более чем 200 человек. В заключении документа, подготовленного юристами от имени юридического комитета ассамблеи, Куомо обвинили в "неоднократном участии в сексуальном насилии и в создании враждебной рабочей среды".

Напомним, что губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ушёл в отставку после обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к 11 женщинам. Он не признавал обвинений, заявляя, что атаки на него носят исключительно политическую подоплёку. Свою склонность к тактильным контактам Куомо объяснил проявлением дружеского участия. Однако он всё же принёс публичные извинения.