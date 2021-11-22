Курс доллара поднялся выше 75 рублей впервые за четыре с половиной месяца

Курс доллара в ходе торгов увеличил рост и превысил 75 рублей впервые с 8 июля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:07 мск иностранная валюта торговалась по 75,075 рубля (+2,14% к закрытию предыдущей сессии), после чего начала падение, к 20:00 опустившись до 74,92 рубля (+1,48%).

Тем временем евро также продолжил рост — и к 20:00 стоимость европейской валюты достигла 84,38 рубля, что на 1,33% больше, чем при закрытии торгов предыдущего дня.