Экс-депутат Рады Царёв предложил разделить Украину на сферы влияния России и Запада

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв предложил разделить Украину по регионам на сферы влияния России и Запада для обеспечения справедливости среди населения. Такую инициативу он озвучил в интервью Олегу Бондаренко.

"Если бы регионы, которые ориентированы были на Россию и остались под влиянием России, а регионы, которые ориентированы на Запад, остались под влиянием Запада, то, пожалуй, ни у кого не было бы вопросов", — уточнил бывший парламентарий.

Ситуацию в родной стране Царёв сравнил с распадом колониальной Британской Индии, где огромная часть граждан была вынуждена переселяться.

"Но в целом какая-то справедливость была бы. Но проблема в том, что ориентировано на Россию гораздо больше населения, чем то, которое проживает в Донецкой и Луганской республиках, и это несправедливо", — дополнил экс-депутат.