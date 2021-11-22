Жительница Самары бросила мёртвую четырёхлетнюю дочку на съёмной квартире и исчезла

В Самаре правоохранители выясняют обстоятельства гибели четырёхлетней девочки, тело которой было найдено в съёмной квартире. Как сообщает СУ СКР по региону, мать ребёнка перестала выходить на связь.

"По версии следствия, 20 ноября в квартире жилого дома в Октябрьском районе Самары обнаружено тело ребёнка 2017 года рождения без признаков жизни. Квартиру снимала 41-летняя мать девочки", — указано в релизе ведомства.

Тело малышки нашли собственники квартиры, когда арендаторша перестала выходить на связь. Сейчас правоохранители разыскивают её. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство". Между тем прокуратура Самарской области начала проверку по факту случившегося. По поручению прокурора области Сергея Берижицкого её ход взят на контроль.

Как сообщает kp.ru, мама скончавшейся девочки ранее дважды отсидела за мошенничество. Перед тем как пропасть, Екатерина в телефонном разговоре с собственником квартиры заявила, что готова съехать, и попросила забрать ключи. Уточняется, что рядом с ребёнком была найдена записка, в которой Екатерина написала, что у неё "уже нет сил выкручиваться". Более того, в своём письме женщина уверяет, что её также уже нет в живых.