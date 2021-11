Международный форум #МыВместе объединит волонтёров из более чем 40 стран

Получить заряд бодрости и хорошего настроения можно будет в рамках атмосферного трека. Участников ждёт ежедневная зарядка, эко-квесты, социальные настольные игры, зона знакомств и необычные арт-объекты для фото. Финалисты Международной премии We are together, многие из которые приедут в Россию впервые, смогут насладиться насыщенной культурной программой. Ещё запланирована выставочная программа, в рамках которой разместятся более 30 стендов, в том числе госкорпорации "Росатом", компаний X5 Retail Group, "KFC Россия", Coca-Cola. Предусматривается более 100 активностей — от создания идеального резюме с экспертами hh.ru до совместного участия в челлендже добрых дел вместе с известными тиктокерами.