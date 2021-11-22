Международный форум #МыВместе объединит волонтёров из более чем 40 стран

В Международном форуме гражданского участия #МыВместе, который пройдёт 2–5 декабря в московском Центральном выставочном зале "Манеж", примут участие волонтёры из более чем 40 стран.

На форуме пройдёт торжественная церемония вручения Международной премии #МыВместе, там будут объявлены и награждены лауреаты. Награды вручат первые лица государства, известные артисты и лидеры мнений. В этом году международный форум пройдёт под эгидой ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО. Причём участниками станут волонтёры, лидеры НКО, а также представители социально-ориентированного бизнеса, журналисты и блогеры. Они объединятся идеей "Партнёрство ради общих целей".

Так, 2 декабря в рамках форума запланирована конференция "Добро.Центров", на которой стартует федеральная программа Ассоциации волонтёрских центров, открывающая центры социальных изменений в 1117 российских городах по социальной франшизе. Кроме того, на форуме будут проведены пять масштабных программ с параллельными активностями: полезная, атмосферная, культурная, выставочная и деловая. Посетить любую из них можно будет при соблюдении санитарно-эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора.

Запланирована деловая программа, которая включает в себя семь направлений: "Экология", "Социальная поддержка", "Образование", "Культура", "Медиа", "Здоровье" и "Спорт". Лекторами и руководителями мастер-классов выступят более 150 спикеров, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ. Вместе с тем на форуме состоится сессия "Социальное партнёрство в условиях пандемии", участниками которой станут вице-премьер Татьяна Голикова и президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка. Также пройдут такие сессии, как "Партнёрство бизнеса и общества для достижения благополучия", "Неоценимый вклад: как оценить социальный эффект от благотворительных проектов".

Кроме того, будет запущена акция "Ёлка желаний" и марафон от Российского общества "Знание", поучаствовать в которых получится прямо на площадке. А также у гостей будет возможность присутствовать на эксклюзивном показе фильма "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным, премьере фильма "Нормальный только я!" с Антоном Богдановым и Константином Хабенским и ярмарке инклюзивных вакансий "Моя карьера".

Получить заряд бодрости и хорошего настроения можно будет в рамках атмосферного трека. Участников ждёт ежедневная зарядка, эко-квесты, социальные настольные игры, зона знакомств и необычные арт-объекты для фото. Финалисты Международной премии We are together, многие из которые приедут в Россию впервые, смогут насладиться насыщенной культурной программой. Ещё запланирована выставочная программа, в рамках которой разместятся более 30 стендов, в том числе госкорпорации "Росатом", компаний X5 Retail Group, "KFC Россия", Coca-Cola. Предусматривается более 100 активностей — от создания идеального резюме с экспертами hh.ru до совместного участия в челлендже добрых дел вместе с известными тиктокерами.