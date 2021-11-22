Суд арестовал каннибала из Ленобласти на два месяца

Суд отправил на два месяца под арест 23-летнего каннибала Егора Комарова, который подозревается в двух убийствах. Напомним, тело одной из жертв злоумышленника выпало из багажника на трассе в Ленинградской области, а в сентябре прошлого года, как утверждает сам задержанный, он расправился с незнакомцем в парке "Сосновка" из-за желания попробовать человеческую плоть на вкус.

"Постановлением Всеволожского городского суда Ленобласти от 22 ноября 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а именно по 20 января 2022 года, в отношении жителя Мурино Всеволожского района Ленобласти Комарова Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "Ж" частью 2 статьи 105 УК РФ", — указали в пресс-службе судов региона.