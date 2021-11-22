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Суд арестовал каннибала из Ленобласти на два месяца

23-летнего молодого человека подозревают в двух убийствах. Причём одна из расправ была совершена ещё в прошлом году. Отметим, что ранее Егор заявил, что не раскаивается в содеянном.

22 ноября, 18:33

Егор Комаров. Фото © 47news.ru

Суд отправил на два месяца под арест 23-летнего каннибала Егора Комарова, который подозревается в двух убийствах. Напомним, тело одной из жертв злоумышленника выпало из багажника на трассе в Ленинградской области, а в сентябре прошлого года, как утверждает сам задержанный, он расправился с незнакомцем в парке "Сосновка" из-за желания попробовать человеческую плоть на вкус.

"Постановлением Всеволожского городского суда Ленобласти от 22 ноября 2021 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, а именно по 20 января 2022 года, в отношении жителя Мурино Всеволожского района Ленобласти Комарова Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "Ж" частью 2 статьи 105 УК РФ", — указали в пресс-службе судов региона.

"Я не ел, один укусик": Каннибал из Ленобласти заявил, что не раскаивается в убийствах

"Я не ел, один укусик": Каннибал из Ленобласти заявил, что не раскаивается в убийствах

А ранее Лайф сообщал, что каннибал в подробностях рассказал об убийстве годичной давности. Егор утверждает, что отрезал погибшему язык и приготовил его, однако вкус парню не понравился.

Напомним, что Егора и двух его подельников задержали на трассе А121 "Сортавала" в Ленинградской области после того, как они попали в ДТП, а из багажника вывалилось изуродованное тело мужчины с перерезанным горлом. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. Труп злоумышленники хотели закопать в лесу, но довезти его туда не смогли. Также выяснилось, что они устроили пожар на месте расправы.

Каннибал, который съел свою подругу в 1980-х, ходит на свободе и снова жаждет человеческой плоти

Каннибал, который съел свою подругу в 1980-х, ходит на свободе и снова жаждет человеческой плоти

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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