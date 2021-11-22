Россияне назвали причины шпионажа за близкими в Сети

Более половины (57%) россиян считают цифровую слежку за своими партнёрами неприемлемой. Тем не менее, по мнению 63% респондентов, она допустима в некоторых случаях. Об этом гласят результаты опроса Лаборатории Касперского, пишет "Газета.ru".

Так, слежка оправдана, если спровоцирована соображениями безопасности, считают 63% россиян. В то же время 60% отметили, что пошли бы на такое и при подозрении в измене. А 42% сказали, что стали бы следить за партнёром, только заподозрив в незаконной деятельности.

По словам эксперта по кибербезопасности в Лаборатории Касперского Виктора Чебышева, больше четверти (28%) россиян беспокоятся, что партнёр может нарушить их цифровую приватность. Так, 54% респондентов опасаются, что близкий человек мог ранее или в настоящий момент мониторить все их действия в социальных сетях, попросит полного доступа к смартфону (51%) или читает их текстовые сообщения (45%).

Эксперт отметил, что в большинстве случаев для слежки используются сталкерские программы. Не стоит спешить удалять их — лучше связаться с правоохранительными органами и организациями, оказывающими поддержку жертвам домашнего насилия, чтобы спланировать стратегию защиты.