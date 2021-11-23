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Гинцбург — об изучении коронавируса: Особо никаких прорывов

Пока человечество ограничивается отработкой методов лечения и созданием как можно более эффективных вакцин.

23 ноября, 00:37

Александр Гинцбург. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В научном мире сейчас нет каких-либо прорывов в изучении нового коронавируса. Об этом с сожалением заявил глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

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Он добавил, что пока всё, что удаётся учёными — разработка методов лечения коронавирусной инфекции, совершенствование существующих вакцин. В этом плане человечество "реагирует на внешнее воздействие", отмечает Александр Гинцбург.

Ранее Лайф рассказывал, что Гинцбург сообщил о готовности документов для исследования детской вакцины от ковида. Для вакцинации будет использоваться разбавленный определённое количество раз препарат "Спутник V", уточнил специалист.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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