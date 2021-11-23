Гинцбург — об изучении коронавируса: Особо никаких прорывов

В научном мире сейчас нет каких-либо прорывов в изучении нового коронавируса. Об этом с сожалением заявил глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Особо никаких прорывов, к сожалению, не достигнуто", — приводит РИА "Новости" слова Гинцбурга.

Он добавил, что пока всё, что удаётся учёными — разработка методов лечения коронавирусной инфекции, совершенствование существующих вакцин. В этом плане человечество "реагирует на внешнее воздействие", отмечает Александр Гинцбург.