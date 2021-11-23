Министр здравоохранения предрёк немцам смерть без вакцинации

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы всё население страны либо получит прививку от CoViD-19, либо столкнётся с последствиями новой волны пандемии. Глава минздрава ещё раз призвал всех соотечественников пройти вакцинацию, в том числе тех, кто по-прежнему скептически относится к обязательности этой процедуры.

"Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелен или мёртв", — передаёт RT заявление Шпана.

Заявление Шпана прозвучало на фоне высказываний ряда немецких политиков о возможном введении принудительной вакцинации на территории страны. Так, например, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что рост числа заболевших среди непривитых взлетел до небес всего за неделю, и высказал надежду на то, что властям не придётся вводить обязательную вакцинацию.