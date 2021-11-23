Министр здравоохранения предрёк немцам смерть без вакцинации
Глава ведомства призвал всех, кто ещё сомневается или против прививки, поставить её, чтобы избежать последствий.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что к концу зимы всё население страны либо получит прививку от CoViD-19, либо столкнётся с последствиями новой волны пандемии. Глава минздрава ещё раз призвал всех соотечественников пройти вакцинацию, в том числе тех, кто по-прежнему скептически относится к обязательности этой процедуры.
"Вероятно, к концу зимы, как иногда цинично говорят, практически каждый в Германии будет вакцинирован, исцелен или мёртв", — передаёт RT заявление Шпана.
Заявление Шпана прозвучало на фоне высказываний ряда немецких политиков о возможном введении принудительной вакцинации на территории страны. Так, например, премьер-министр Баварии Маркус Зедер заявил, что рост числа заболевших среди непривитых взлетел до небес всего за неделю, и высказал надежду на то, что властям не придётся вводить обязательную вакцинацию.
Ранее Лайф писал, что российский учёный Александр Гинцбург назвал условие для прекращения пандемии коронавируса. По словам директора центра имени Гамалеи, чтобы достичь этого, нужно увеличить темпы вакцинации от CoViD-19 в три-четыре раза.
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