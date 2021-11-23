Белый дом отказался комментировать сообщения о возможной отправке оружия Киеву
Телеканал CNN отмечает, что в перечень вооружения могут войти переносные ракетные комплексы и вертолёты.
Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP
В Белом доме не готовы комментировать сообщения американских СМИ о том, что США якобы рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и вооружения. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
"Мне нечего анонсировать относительно этого", — сухо сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как рассказывал Лайф, по данным CNN, Вашингтон рассматривает возможность отправки военных советников США на Украину на фоне сообщений о якобы имеющем место скоплении российских сил у границы этой страны.
Что же касается вооружения, то оно, как передаёт CNN, может включать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", миномёты, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".
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