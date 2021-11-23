НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белый дом отказался комментировать сообщения о возможной отправке оружия Киеву

Телеканал CNN отмечает, что в перечень вооружения могут войти переносные ракетные комплексы и вертолёты.

22 ноября, 23:10
<p>Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP</p>

Джен Псаки. Фото © ТАСС / AP

В Белом доме не готовы комментировать сообщения американских СМИ о том, что США якобы рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и вооружения. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

"Мне нечего анонсировать относительно этого", — сухо сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как рассказывал Лайф, по данным CNN, Вашингтон рассматривает возможность отправки военных советников США на Украину на фоне сообщений о якобы имеющем место скоплении российских сил у границы этой страны.

Сегодняшняя Украина напомнила российской разведке Грузию 2008 года

Сегодняшняя Украина напомнила российской разведке Грузию 2008 года

Что же касается вооружения, то оно, как передаёт CNN, может включать противотанковые ракетные комплексы "Джавелин", миномёты, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1