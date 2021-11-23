Белый дом отказался комментировать сообщения о возможной отправке оружия Киеву

В Белом доме не готовы комментировать сообщения американских СМИ о том, что США якобы рассматривают возможность отправки на Украину военных советников и вооружения. Об этом заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.

"Мне нечего анонсировать относительно этого", — сухо сказала Псаки, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как рассказывал Лайф, по данным CNN, Вашингтон рассматривает возможность отправки военных советников США на Украину на фоне сообщений о якобы имеющем место скоплении российских сил у границы этой страны.