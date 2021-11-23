Россия потребовала соблюдения в США прав задержанного экс-солиста Пермского театра

Российские дипломаты потребовали от властей США неукоснительного соблюдения законных прав задержанного преподавателя балета Ивана Порошина, являющегося гражданином РФ и обвинённого в изнасиловании одной из своих учениц.

"В настоящее время Иван Порошин содержится в тюрьме Lower Buckeye Jail города Финикс. В ходе наших контактов с управлением шерифа, а также судебными органами города Марикопа поставили ряд вопросов, волнующих семью задержанного, одновременно потребовав неукоснительного соблюдения его законных прав", — заявил ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

Генконсул РФ также сообщил, что ответ довели до супруги Порошина, Н. Макиной. Захаров также напомнил, что диппредставительство, получив 4 июля информацию о задержании Порошина, незамедлительно предприняло шаги. Официального уведомления от местных властей о произошедшем в генконсульство не поступало, заметил собеседник агентства. Все сведения были переданы супругой россиянина. Дипломат обратил внимание, что американская сторона обозначила готовность предоставить какую-либо информацию лишь 27 июля.

"По имеющимся данным, заявительницей выступила одна из учениц балетной школы. Предъявленные обвинения относятся к категории тяжких и предполагают длительные сроки заключения", — добавил Захаров.

Порошину был определён государственный защитник, на контакт с российской стороной он идёт неохотно, добавил собеседник агентства. На данном этапе генконсульство добилось обеспечения в намеченных на 10 января 2022 года судебных слушаниях сертифицированного переводчика для задержанного. В диппредставительстве отметили, что на основании имеющейся консульской практики в США мужчине, обвинённому женщиной в сексуальном насилии, "весьма трудно доказать свою невиновность".