В России создан более точный экспресс-тест на CoViD-19

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в ближайшее время завершат работу над новым экспресс-тестом на коронавирус, который позволит за 15 минут определить, болен ли человек CoViD-19. Этот тест будет более точен в отношении новых мутаций в геноме патогена, так как нацелен на выявление одновременно двух участков генома вируса. Если в одном из них произойдёт мутация, из-за того, что второй останется неизменным, SARS-CoV-2 не сможет остаться незамеченным тест-системой.

"Чтобы обеспечить максимальную выявляемость вируса, в качестве таргетных участков мы выбираем максимально консервативные области генома", — сообщил газете "Известия" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Как подчеркнул учёный, выбранные геномные фрагменты пока не показывают высокой изменчивости, поэтому такой тест крайне точен. В Роспотребнадзоре напомнили, что постоянно изучают, в каких именно участках генома происходят мутации. Если обнаружат их в исследуемой при тесте области, можно будет оперативно внести изменения в систему или выбрать новую, более консервативную область генома патогена. Существующий тест на основе изотермической амплификации "Амплисенс SARS-CoV-2-IT" (зарегистрирован Росздравнадзором в июне 2021 года), нацеленный на один участок генома SARS-CoV-2, вполне справляется со своими задачами. Поэтому новая система на первом этапе найдёт своё применение скорее в качестве резервной. Подобная технология может быть востребована в аэропортах или на предприятиях, когда нужно провести массовое экспресс-тестирование.

"За рубежом уже довольно давно применяются тест-системы, нацеленные на несколько участков генома вируса, и в своё время именно такой подход позволил выявить возникновение британского штамма, когда один из компонентов тест-системы перестал работать в результате мутаций", — отмечают эксперты.

Пока новая тест-система находится на этапе внедрения в производство. Цикл испытаний запланирован на начало следующего года.