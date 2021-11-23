Директор автобазы в Воронеже извиняется за водителя, оскорбившего пассажирку. Видео © LIFE

В Воронеже принёс извинения директор автобазы, один из водителей которой силой вытолкнул из салона пассажирку без маски. Он сообщил, что предприятие проводит внутреннюю проверку, материалы направлены в полицию.

"Неважно для нас, какие будут результаты проверки в правоохранительных органах, водитель в назначенном порядке по результатам служебной проверки будет уволен, непосредственная руководительница, начальник автоколонны, должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — заявил Лайфу генеральный директор МКП МТК "Воронежпассажиртранс".

Он считает, что, даже если изначально конфликт провоцировала пассажирка, это не отменяет вины водителя за применение силы. По мнению руководства, сотрудник муниципального предприятия должен быть стрессоустойчивым, так как работа на общественном транспорте предусматривает самообладание в общении с любой категорией граждан. Провинившегося намерены уволить по отрицательным мотивам.