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Сегодняшняя Украина напомнила российской разведке Грузию 2008 года

Провокационная политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, считают в СВР.

22 ноября, 16:40

Фото © ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии в преддверии событий 2008 года. Об этом говорится в распространённом в понедельник сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). К этому привела политика США и Евросоюза, породившая усиления чувства "вседозволенности и безнаказанности" у официального Киева, считают в ведомстве.

"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось",— напомнили в СВР.

Ранее Лайф писал, что СВР обвинила Госдеп в распространении ложных данных о "подготовке вторжения" на Украину. В ведомстве отметили, что американская сторона, убеждая, что у неё есть "достоверные сведения", рисует "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города".

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Между тем Bloomberg написал, что власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. При этом публикации с похожим акцентом появлялись в западных СМИ и ранее. Впрочем, даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военные эксперты объяснили, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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