Нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии в преддверии событий 2008 года. Об этом говорится в распространённом в понедельник сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). К этому привела политика США и Евросоюза, породившая усиления чувства "вседозволенности и безнаказанности" у официального Киева, считают в ведомстве.

"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось",— напомнили в СВР.