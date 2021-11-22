Сегодняшняя Украина напомнила российской разведке Грузию 2008 года
Провокационная политика США и ЕС укрепляет у Киева чувство вседозволенности, считают в СВР.
Фото © ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Нынешняя ситуация на Украине напоминает ту, которая складывалась в Грузии в преддверии событий 2008 года. Об этом говорится в распространённом в понедельник сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР). К этому привела политика США и Евросоюза, породившая усиления чувства "вседозволенности и безнаказанности" у официального Киева, считают в ведомстве.
"Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось",— напомнили в СВР.
Ранее Лайф писал, что СВР обвинила Госдеп в распространении ложных данных о "подготовке вторжения" на Украину. В ведомстве отметили, что американская сторона, убеждая, что у неё есть "достоверные сведения", рисует "страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города".
Между тем Bloomberg написал, что власти США поделились с европейскими коллегами опасениями по поводу якобы разрабатываемых Москвой планов "вторжения" на Украину. При этом публикации с похожим акцентом появлялись в западных СМИ и ранее. Впрочем, даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военные эксперты объяснили, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
Лента новостей
Дворняга с бионическими лапами стала звездой российских СМИ после публикации Лайфа
сегодня в 16:40
Луганская писательница-подросток попросит ЮНИСЕФ помочь убрать детей из базы "Миротворца"
сегодня в 16:36
Моряк-подводник Кудрин считает, что версию Попова о гибели "Курска" должна проверить военная прокуратура
сегодня в 16:30
Комментариев: 0